Ahrend in Sint-Oedenrode scoort met order voor 7000 zit/sta-meubels voor Londens kantoor

Een kleine productielijn voor onderkastjes heeft Ahrend nog draaien in Sint-Oedenrode. Directieleden Eugène Sterken en Rolf Verspuij staan er toch even bij stil tijdens hun rondgang in het fabriekscomplex. De tijd dat een kantoorinrichter goed geld verdiende met kasten is voorbij. ,,De kast is in de cloud terecht gekomen", zegt topman Eugène Sterken treffend.