Ahrend timmert aan de weg in Golfstaten

Bedrijfsinrichter Koninklijke Ahrend heeft twee grote ziekenhuisklussen in de wacht gesleept in de Golfstaten. In Dubai gaat Ahrend het London Kings College Hospital inrichten en in Bahrein het MKCC. Met de opdrachten is ruim 4 miljoen dollar gemoeid.

De ruim 100 jaar geleden opgerichte onderneming, met hoofdkantoor in Sint-Oedenrode, is sinds 2012 actief in de Golfstaten en heeft er grote multinationals als klant. Onlangs mocht Ahrend voor luchtvaartmaatschappij Emirates de Flight Training Academy in Dubai inrichten. In 2016 opende de producent en leverancier van kantoorinrichtingen in dezelfde stad een nieuwe showroom in ‘s werelds eerste Dutch Design Center, een samenwerkingsverband tussen toonaangevende Nederlandse Design bedrijven.

Topman Eugène Sterken ziet nu veel kansen op het vlak van ziekenhuizen. ,,De gezondheidszorg in de Golfstaten ontwikkelt zich zeer snel met een reeks van vooruitstrevende projecten in deze sector.’’ Ahrend heeft in Nederland recent diverse inrichtklussen gedaan in de zorgsector. ,,Deze expertise willen we nu ook in de Golfstaten gaan inzetten en daarmee profiteren van deze interessante groeimarkt’’, aldus Sterken.