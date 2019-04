Ahrend uit Sint-Oedenrode zet sterker in op Frankrijk met showroom in Parijs

Sinds de start in 2016 in Frankrijk heeft Ahrend gebouwen van onder meer Booking.com, Randstad, Unilever en Lagardère ingericht. Nu is de tijd rijp om zich ‘te gaan manifesteren tussen de marktleiders in Frankrijk', stelt het bedrijf. Ahrend opent binnenkort een grote showroom in Parijs. Met een kantoor in Marseille vestigt het zich ook in de tweede zakelijke regio van het land. Ahrend heeft dertien ervaren commerciële medewerkers aangesteld om zijn Franse team in omvang te verviervoudigen.