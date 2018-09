Air Miles overspoeld met telefoontjes verontruste klanten: 'help, mijn punten'

Erg vervelend, vindt ook directeur Jacques Hoendervangers van Loyalty Management Netherlands. ,,We hadden ons al voorbereid op de drukte, maar kennelijk hebben we toch nog onvoldoende extra mensen ingezet."

Uitgeven

Klanten moeten zich geen zorgen te maken dat ze vanaf november al hun Air Miles kwijt zijn, benadrukt Hoendervangers. ,,We zouden wel gek zijn om hiermee te stoppen. We zijn een loyaliteitsprogramma, gericht op de lange termijn. Recent zijn we nog in zee gegaan met een aantal nieuwe partners waar klanten hun punten kunnen inwisselen. "