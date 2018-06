'Airbus dreigt Groot-Brittannië te verlaten'

Britse media schrijven vandaag dat leiders van het bedrijf in veel duidelijkere bewoordingen de Britse premier Theresa May hebben laten weten dat de onderneming de productie naar elders verplaatst als er een brexit zonder deal met Brussel komt. Dat is volgens een topman van het bedrijf, Tom Williams, ,,geen doemdenken, maar een dreigende realiteit, want een scenario zonder deal bedreigt simpelweg de toekomst van Airbus in het VK."



Bij Airbus werken in Groot-Brittannië 14.000 mensen en de activiteiten van de onderneming zijn goed voor naar schatting 110.000 andere banen. Voor de Britse belastingdienst is Airbus goed voor bijna 2 miljard euro per jaar.