Airbus zet streep door superjumbo A380

Het besluit om de productie van de A380 te staken, treft zo’n 3000 tot 3500 werknemers van de Europese vliegtuigbouwer. Airbus heeft goede hoop dat een groot deel van het personeel elders in het bedrijf aan het werk kan. Op de rol staat nog de levering van drie A380's aan het Japanse ANA.



,,De A380 is een technisch en industrieel wonder’’, benadrukte de topman. ,,Passagiers vliegen heel graag met dit geweldige vliegtuig. Daarom is de aankondiging van vandaag pijnlijk voor zowel de Airbus-medewerkers als de A380-gemeenschap wereldwijd.’’



De eerste A380 vloog in april 2005, het eerste toestel werd in oktober 2007 afgeleverd. Vanaf het eerste begin vielen de verkopen tegen. De meeste luchtvaartmaatschappijen kiezen liever voor kleinere en zuinigere vliegtuigen. Volgens Enders zullen de A380's nog vele jaren blijven vliegen. De ontwikkeling van de A380 heeft Airbus tientallen miljarden euro's gekost.