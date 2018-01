Akkoord KLM over cao, onduidelijk of staking maandag doorgaat

Belangrijkste punten uit het akkoord zijn een loonsverhoging van 3,5 procent in drie fases en het terugdraaien van de maatregel waarbij op langere vluchten een deel van de reis met een bemanningslid minder wordt gewerkt.

KLM zegt 'verheugd te zijn dat er een principe akkoord bereikt is met de grootste cabinebond VNC over de invulling van de nieuwe cao'. VNC spreekt van een 'gebalanceerd principe-akkoord'. Ongeveer 70% van het KLM cabinepersoneel is lid van de VNC.