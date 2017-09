Akzo vervangt zieke Castella voor financieel topman Maarten de Vries

De Vries komt over van beursintermediair Intertrust, waar hij dezelfde functie bekleedde. Eerder werkte hij onder meer voor TNT Express, Philips en Philips-joint venture TP Vision. AkzoNobel-topman Thierry Vanlancker prijst onder meer zijn ervaring in het leiden van koop- en verkoopprocessen.

AkzoNobel maakte op 8 september bekend dat Castella opstapte als financieel topvrouw . Dat leidde tot enige onrust onder aandeelhouders die niet lang daarvoor ook al topman Ton Büchner wegens gezondheidsredenen zagen vertrekken. Volgens het bedrijf was dat toeval. Castella keert overigens na haar herstel terug bij Akzo, zij het in een andere managementfunctie.

Chemietak

Akzo is momenteel op zoek naar een koper voor zijn chemietak. Het gehele bedrijf was eerder dit jaar in het vizier van de Amerikaanse branchegenoot PPG , maar ging tot frustratie van sommige aandeelhouders niet in op de avances. Een deel van de investeerders verweet Akzo niet serieus naar het voorstel van PPG te hebben gekeken. Dat beeld klopte niet, zo betoogde Akzo tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering op de dag van het vertrek van Castella.

Aandeelhouders

Er waren volgens Akzo meerdere inhoudelijke redenen dat die overname er toen niet kwam. Dat had naast de hoogte van het bod (29 miljard dollar) onder meer ook te maken met cultuurverschillen. In een poging investeerders te paaien en meer waarde voor ze te creëren werd eerder al onder meer besloten Specialty Chemicals in de etalage te zetten. Ook werd aandeelhouders extra dividend in het vooruitzicht gesteld. De strijdbijl met de activistische investeerder Elliott Advisors werd onlangs in ieder geval voorlopig begraven.