AkzoNobel verkoopt chemietak voor 10,1 miljard euro

Martin Sumner and Zeina Bain, directie bij The Carlyle Group, reageren verheugd. ,,We zijn blij met de mogelijkheid om te investeren in de chemietak en trots dat we een bedrijf mogen steunen met zo'n sterk erfgoed." Carlyle heeft geld zitten in 279 bedrijven en meer dan 300 vastgoedinvesteringen. Onder meer autoverhuurder Hertz en communicatiebedrijf Sagemcom zijn grotendeels in handen van de investeerder. In totaal heeft het bedrijf zo'n 157 miljard euro geïnvesteerd in bedrijven wereldwijd. Er waren verschillende partijen in de race om het onderdeel Specialty Chemicals in te lijven. Carlyle moest het naar verluidt opnemen tegen rivalen als Apollo Global Management, een combinatie van Bain Capital met Advent International en het Nederlandse HAL Investments.