Albert Heijn zet nog steeds verkeerde prijs op kassabon, Jumbo en Plus gaan bijna niet meer de fout in

Jumbo en Plus gaan bijna niet meer de fout in door onjuiste bedragen op kassabonnen te zetten. De bond stelt dat dit het resultaat is van intensieve gesprekken tussen de bond en deze supermarkten.

Eind april meldde de Consumentenbond dat voor het derde jaar op rij is gebleken dat er veel is misgegaan bij de prijs die bij artikelen in het schap staat en de prijs die aan de kassa wordt gerekend. De prijs van een op de zes gekochte aanbiedingen bleek aan de kassa niet te kloppen. Die fouten zijn in de meeste gevallen in het nadeel van de consument.

De bond eiste dat de supers de problemen voor 30 juni zouden oplossen. De directies van AH en Jumbo beloofden dat klanten het product dat met een verkeerde prijs op de bon staat gratis zouden krijgen. Ook zouden ze zogenoemde mysteryshoppers inhuren om de fouten op te sporen, en onjuiste prijsborden weg te halen.

Bij Jumbo is dat volgens de bond gelukt. Ook Plus haalde veel onjuiste prijsborden uit de filialen. ,,Maar Albert Heijn komt, ondanks herhaalde verzoeken van de Consumentenbond, niet over de brug met rapportages van de beloofde extra controles”, aldus de consumentenorganisatie.

Toegezegde prijsgarantie

Verder staan er nog steeds fouten op de bon, hangen er reclameborden in de winkel met prijzen die sinds oktober 2022 niet meer kloppen én komt AH de toegezegde prijsgarantie niet na. Zo weten kassamedewerkers niet van de garantie en wordt het product niet gratis meegegeven wanneer de bon niet klopt.

,,Fouten op de kassabon zijn een oneerlijke handelspraktijk. Daarom onderzoekt de Consumentenbond nu juridische stappen tegen Albert Heijn om een einde te maken aan deze situatie”, zegt directeur Sandra Molenaar. Verder moeten alle drie de supers van de bond met een plan komen om klanten te compenseren voor foute kassabonnen van de afgelopen jaren.

In een verklaring laat Albert Heijn weten verbaasd te zijn. ,,Wij zijn steeds in gesprek met de Consumentenbond, juist omdat wij vinden dat ieder product met een verkeerde prijs er één te veel is. Bij Albert Heijn hebben we de afgelopen maanden verbeteringen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat foutieve prijzen bij lokale aanbiedingen tot het verleden behoren.”

Zo krijgen klanten altijd het product gratis mee als zij een foutieve prijs signaleren, meldt Albert Heijn. ,,Onze metingen laten ook zien dat de maatregelen die we genomen hebben, effectief zijn en verkeerde prijzen nauwelijks meer voorkomen. Dit hebben we ook met de Consumentenbond gedeeld. De bevindingen van de Consumentenbond betreuren we.” Albert Heijn wil in gesprek met de bond.

Waar kun je zelf op letten bij het boodschappen doen? Vijf tips:

1. Check je bon. Wil je echt weten of je niet te veel betaalt, dan zit er niet anders op dan de kassabon te controleren. 2. Schaam je niet. Klopt het niet? Schaam je dan niet om aan de bel te trekken. 3. Gebruik een handscanner. Met de handscanner zie je meteen of de prijs in het schap afwijkt van de prijs die je zou moeten betalen. 4. Vergelijk supermarkten onderling. Wie keuze heeft en sowieso de laagste prijs wil betalen, vergelijkt vooraf de prijzen van de verschillende supermarkten. 5. Bespaar door slim in te kopen. Sommige producten kun je beter niet in de supermarkt kopen. Verzorgingsproducten en producten als wasmiddelen zijn bijna altijd goedkoper bij de drogist.

