Aldi stopt met verkoop energiedrankjes aan kinderen

Dat hoopt ook 'voedselwaakhond' Foodwatch, die campagne voert tegen de ongezonde drankjes. ,,Fijn dat het marketinggeweld van Red Bull en consorten het nu toch lijkt te gaan verliezen van het gezond verstand'', zegt woordvoerder Sjoerd van de Wouw. ,,In Engeland zijn alle grote supermarkten inmiddels met de verkoop van energiedrankjes aan kinderen gestopt. Het besluit van Aldi zou in Nederland wel eens voor een domino-effect kunnen zorgen. Ook voor Albert Heijn, Jumbo, Lidl en de anderen is dit het moment om verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van jongeren.'' Minpunt is volgens Foodwatch wel dat Aldi 14 jaar als leeftijdsgrens neemt. ,,Bij Aldi in Engeland is dat 16 jaar en kinderartsen adviseren 18 jaar als leeftijdsgrens."