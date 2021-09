Aldi test in Londen met supermarkt zonder kassa’s

Vliegmaat­schap­pij­en komen in opstand tegen tariefstij­ging Schiphol

16 september Luchtvaartmaatschappijen op Schiphol komen in opstand tegen de tariefstijging die de vliegveldmonopolist de komende jaren in petto heeft. Schiphol wil haar coronaverliezen omslaan over de vliegbedrijven, maar die zitten zelf diep in de problemen. Bovendien worden de vliegtickets daardoor duurder.