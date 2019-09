Alleen vermoeden van handel met voorkennis is al dodelijk

Zelf ontkent ze handel met voorkennis, maar toch besloten de commissarissen van KPN het zekere voor het onzekere te nemen en de voorgenomen benoeming in te trekken. Wie denkt dat handel met voorkennis een zeldzaamheid is, heeft het mis. Het blijkt van alle tijden: al in de oudheid was kennis over bijvoorbeeld misoogsten geld waard voor handelaren. En in de Gouden Eeuw deden speculanten hun voordeel met voorkennis over schipbreuken van handelsschepen.



In deze tijd komt handel met voorkennis vooral in het nieuws bij beursgenoteerde bedrijven. Als je weet dat je bedrijf wordt overgenomen is het verleidelijk eigen aandelen in te kopen. Als het bod openbaar gemaakt wordt, kun je lekker cashen met de aandelen. Of het verstandig is, is de vraag. Handel moet voorkennis is verboden. In Nederland houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op dat verbod.