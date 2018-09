Alles voor het imago: Samsung lanceert in november de flip phone 2.0

Topman Dong-Jin Koh onthulde de plannen aan nieuwszender CNBC, en vertelde dat er volgens eigen onderzoek zeker een markt is voor een dichtklapbare telefoon. Het lijkt er echter wel op dat Samsung zijn gebruikers echt iets nieuws wil voorschotelen, en niet op de retrotour gaat. Zo moet het de eerste smartphone worden met een buigzaam scherm, en de 'uitgevouwen ervaring' moet anders worden dan wat we al kennen, aldus Koh.



In ieder geval komt er dus geen scharnier aan te pas, zoals we die wél zagen bij de Motorola Razr en andere millenniumtelefoons. Van nostalgie is geen sprake. Integendeel: ,,Samsung wil laten zien dat het een innovatief merk is. Je kunt er niet altijd achteraan blijven lopen'', legt Chris Broesder van technologiesite Tweakers uit. ,,Het is belangrijk voor het imago dat dit lukt.''