Alliander riskeert boete van 2 miljoen voor oneerlijke concurrentie laadpalen

Het is al langer een grote ergernis van energiebedrijven: netwerkbeheerders die met belastinggeld allerlei commerciële initiatieven ontplooien op het gebied van duurzaamheid, zoals laadpalen en isolatie van huizen.



Alliander is één van die partijen. Met dochter Allego stapte de netbeheerder in 2014 in de snel groeiende markt voor elektrische laadpalen. Het presenteert zich daarbij als 'totaalaanbieder van laadoplossingen', inclusief het leveren van elektriciteit.



Dat is in strijd met de uit 1998 stammende Elektriciteitswet, claimt Nuon, dat vorig jaar naar de rechter stapte. Netbeheerders hebben de wettelijke taak voor betrouwbare stroom- en gasnetten te zorgen. Stroom leveren is sinds de splitsing in 2009 de taak van commerciële energiebedrijven. Allego dient zich daar volgens Nuon verre van te houden.