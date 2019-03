Als tiener op zoek naar een bijbaantje? Dit zijn de regels

Vanaf welke leeftijd mag je werken?

Je mag beginnen met werken als je 13 jaar bent. Wel zijn er regels verbonden aan de aard van het werk. Als je 13 of 14 bent, mag je klusjes in en om het huis en licht werk uitvoeren. Onder licht werk valt bijvoorbeeld vakkenvullen, of werk op een camping. Ook zijn er werkzaamheden die je mag uitvoeren met een volwassene erbij, zoals het rondbrengen van reclamefolders. Een krantenwijk, achter de kassa zitten, of werken in de horeca mag nog niet.



Vanaf je 15de mag dat wel. In een café of restaurant mag je dan nog geen alcohol schenken, dat is pas toegestaan op je 16de, onder toezicht van een deskundige volwassene.