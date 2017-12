Altice en Shell in kopgroep AEX

Merck opent fabriek voor toverglas van 15 miljoen in Veldhoven

30 november VELDHOVEN - Superrijke schurken in James Bond films zijn er mee gezien en ook Chriet Titulaer demonstreerde het in de jaren '80. Maar pas sinds gisteren heeft liquid crystal glass, een soort toverglas waarvan de doorlatendheid in en uit geschakeld kan worden, de laboratoriumfase pas echt verlaten. De Duitse fabrikant van vloeibare kristallen voor beeldschermen Merck heeft in Veldhoven een productielocatie gebouwd van waaruit de hele wereld van dit speciale glas wordt voorzien gaat worden.