Amazon en Bol.com hijgen in de nek van Wehkamp

Designbu­reau RAY komt naar Eindhoven

12:31 EINDHOVEN - Eindhoven is een ontwerpbureau rijker. RAY Tensile Design gaat zich vanaf januari in het Microlab vestigen. Tot die tijd zitten de medewerkers voornamelijk bij hun klanten. Het designbureau is een joint venture van Gladventure en Wilfried Baeten. RAY zet de klantenportefeuille van Black Sheep Productions in Overpelt voort.