Amazon stopt met onderzoek Liquavista displays in Eindhoven

Liquavista, dat via Samsung in handen van Amazon kwam, is een bedrijf dat de zogeheten electrowetting technologie van Philips verder heeft doorontwikkeld. Het resultaat is een dynamisch kleurenscherm, dat geen licht afgeeft, maar gezien kan worden met extern licht. Het scherm zou de voordelen van een snel en kleurrijk lcd-scherm combineren met die van een rustig beeld en zichtbaarheid ook in vol zonlicht van een e-reader.