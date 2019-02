Amber laat haar auto's treintje rijden op Eindhovense busbaan

EINDHOVEN - In april 2017 wist Steven Nelemans van Amber het zeker. Al in 2018 heeft zijn bedrijf Amber zelfrijdende auto's op de weg in Eindhoven. Dat is niet gelukt, maar intussen experimenteert het bedrijf dat elektrische deelauto's levert wel met treintje rijden met haar personenauto's.

Het verschijnsel is al bekend bij innovatieve truckondernemers: platooning, ofwel treintje rijden met meerdere voertuigen, met alleen in de voorste een chauffeur. Nu heeft ook de Eindhovense onderneming voor autodelen Amber een proef hiermee gedaan. Het bedrijf liet drie van haar BMW i3 elektrische auto's achter elkaar op de busbaan rijden.

Weg zelfstandig zoeken

Het is een vorm van zelfrijdende auto's, maar toch anders dan wat directeur Steven Nelemans van Amber tijdens de Hannover Messe in april 2017 beloofde. Er zouden in 2018 op zijn minst proeven worden gedaan met auto's die hun weg zelfstandig naar bestemmingen elders in de stad zouden zoeken. Het enthousiaste verhaal van de jonge ondernemer kreeg vleugels toen website Techcrunch er melding van maakte en het bericht wereldwijd door miljoenen techniekliefhebbers werd gedeeld.

Nelemans zegt dat toen inderdaad de bedoeling was proeven te doen waarin de auto's zichzelf zouden herpositioneren. „Die droom hebben we nog steeds. Maar het in een treintje laten rijden van auto's past momenteel beter bij ons bedrijf. Tegelijk raken we goed thuis op de busbaan en kunnen we laagdrempelig proeven doen om de auto's zelf beslissingen te laten nemen. Zo kunnen we in kleine stappen onze auto's steeds meer zelfrijdend maken. Bij de discussie hoe snel volledig zelfstandig rijden mogelijk is moeten de verwachtingen worden gemanaged.”

Voertuigen verplaatsen