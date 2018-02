Amerikaanse moeder Thermo Fisher geeft ‘Eindhoven’ alle ruimte

Meier is senior directeur onderzoek en ontwikkeling van FEI, dat een jaar geleden werd overgenomen door Thermo Fisher Scientific. Ze geeft een rondleiding om te laten zien hoe ze de dynamiek in haar afdeling houdt. „De laatste paar jaar is onze afdeling met 45 procent gegroeid tot 280 mensen. Bij onze toeleveranciers werken nog eens 120 ontwikkelaars aan onze producten. Om te voorkomen dat iedereen statisch zijn werk doet hebben we de werkvloer zo ingericht dat er veel spontane ontmoeting is. We willen zoveel mogelijk nieuwe innovatie mogelijk maken voor ons platform, wat de Titan Krios eigenlijk is. Steeds meer proteïnen en structuren met onze apparaten in beeld kunnen brengen. Onze nieuwe moeder wil dat twee derde van onze producten niet ouder is dan twee jaar. We krijgen voldoende middelen om dat streven in de praktijk te brengen.”

De Titan Krios is zo succesvol omdat dit Eindhovense product eiwitmoleculen voor het eerst betrouwbaar in beeld kan brengen. Vooral bij wetenschappers in de geneeskunde kan dit leiden tot doorbraken. Het zorgt ervoor dat dit bijna 4 miljoen euro kostende apparaat nu behalve bij universiteiten ook bij de farmaceutische industrie in trek is.

Grenzen

Maar volgens Meier zijn de grenzen nog lang niet bereikt. „Behalve voor biowetenschappen kan de Titan ook bij materiaalwetenschappen nuttig zijn. Om beter te passen in al die laboratoria hebben we de hoogte van het apparaat met een zesde terug gebracht. Dan nog is hij met 3,7 meter aan de hoge kant en hebben we daarom een service in het leven geroepen waarbij we klanten helpen het apparaat in hun laboratorium in te passen.”

Bijna twintig jaar geleden werd de Philips divisie Electron Optics overgenomen door FEI. Nu valt de afdeling met Thermo Fisher Scientific wederom onder een enorm bedrijf met een zeer breed productenpallet. Toch is Meier niet bang voor de stroperige besluitvorming die dat tot gevolg zou kunnen hebben. „Besluiten, ook voor grote investeringen, worden bij onze nieuwe moeder laag in de organisatie genomen. Op het moment bezoekt de topman van onze divisie Mike Shafer, die zijn kantoor in het oude hoofdkantoor van FEI in Hilsboro heeft, onze vestiging. Dat doet hij met grote regelmaat, want hij is erg betrokken bij onze ontwikkeling. Dat we alle ruimte om te groeien krijgen blijkt wel uit de bouwplannen voor onder meer een nieuw laboratorium waar klanten straks onze apparaten mogen komen uitproberen. Dat gaan we nog dit jaar openen.”

Volgens directeur toeleverketen Cees Sluys heeft Thermo Fisher Scientific veel respect voor de hightech die in Eindhoven wordt ontwikkeld. „Natuurlijk heerst er een cultuur van een groot bedrijf, maar het besef is er dat er grote kansen liggen als we maar de ruimte krijgen. Als we onze plannen goed onderbouwen krijgen we veel autonomie en ondersteuning. Verder passen we heel goed bij Thermo Fisher Scientific. We hebben via hun afzetkanalen een veel grotere toegang tot klanten en onze cultuur van innoveren sluit goed bij hen aan.”

Innovatie en productie

Sluys legt uit dat ook voor Thermo Fisher Scientific groei alleen kan, als dat samen met de toeleveranciers gebeurt. Prodrive, Sioux, MI Partners, NTS Group, Neways en buurman VDL-ETG zijn de belangrijkste. „De innovatie en productie zo snel uitbreiden kun je alleen met goede partners. De keuze daarin maken we op basis van drie aspecten. Ten eerste kijken we wat onze partners in huis hebben aan expertise en kennis en in hoeverre die een aanvulling is voor ons. Ten tweede verwachten we toewijding van de toeleverancier zelf. De wil en motivatie om met ons samen te werken moet duidelijk aanwezig zijn. Tot slot moet de communicatie goed zijn. Medewerkers van onze toeleveranciers werken regelmatig bij ons in huis, of onze mensen gaan tijdelijk naar hen toe. Gezamenlijk werken in projectgroepen zorgt ervoor dat op de werkvloer de communicatie optimaal is.”