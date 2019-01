Antoon Sonnemans neemt leiding over bij Hendrikx Daksystemen in Someren

HD Daksystemen is een familiebedrijf dat ruim vijftig jaar bestaat. In al die jaren is het Somerense bedrijf een allround dakspecialist geworden. ,,Peter Hendrikx moest vanwege gezondheidsredenen terugtreden en was op zoek naar een goede opvolger", vertelt Sonnemans. ,,Hij heeft aan mij gevraagd om in te stappen. Op dit moment is hij nog wel eigenaar en aandeelhouder. Misschien dat het in de toekomst anders gaat worden. We voeren daar nog gesprekken over."

Somerenaar Sonnemans heeft een technisch-bedrijfskundige achtergrond. ,,Ik zat aan de kant van de industriële productie, de metaalverwerkende toeleveringswereld. Ik heb in het verleden vaker contact gehad met bedrijven als HD Daksystemen, maar dan als opdrachtgever. Het bedrijf zit in een interessante fase om in te stappen. We hebben goede en ervaren vakmensen, maar een deel gaat binnen nu en een aantal jaar met pensioen. Er moet opvolging en uitbreiding komen. Dus kan ik op zoek naar goede mensen die het vak beheersen, maar ook naar mensen die het willen leren of zich verder willen ontwikkelen."

Zonnepanelen

HD Daksystemen richt zich op vijf disciplines: dakbedekking, dakveiligheid, zonne-energie, groendaken en dak- en gevelbeplating. ,,Al doen we niet alles zelf, we werken ook met onderaannemers", vertelt Sonnemans. ,,Onze kern is daksystemen. We richten ons op het hogere segment en platte en licht hellende daken. Ook willen we gaan innoveren in de dakbedekking, denk aan zonne-energie. Op veel platte daken liggen nog geen zonnepanelen. We willen wijzen op de mogelijkheden, maar daar hoort ook de juiste soort dakbedekking bij. Dat verhoogt de opbrengst."