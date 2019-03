Aon opent in Eindhoven kennisdesk voor start-ups op High Tech Campus

Belgische bende sjoemelt met briefjes van 20 en 50 euro: ‘winkeliers, pas op geplakte biljetten’

27 maart In België is een bende actief die op een wel heel bizarre manier de boel oplicht met 20 en 50 euro biljetten. Met behendig knip- en plakwerk weten ze van 13 biljetten 14 briefjes te maken. De Belgische autoriteiten hebben de zaak in onderzoek. De Nederlandsche Bank is ervan op de hoogte en adviseert winkeliers in Nederland extra alert te zijn op briefjes die net even korter zijn.