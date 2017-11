Aon ziet groeikansen in Eindhoven

Topman Marc van Nuland heeft een overduidelijke groeiambitie met Aon in deze regio. ,,Eindhoven is een belangrijke regio voor ons. Ik zie wat er gebeurt in Brainport, in de technologiesector. Daar willen wij bij zijn. Klanten kunnen gebruik maken van het internationale netwerk van Aon. We zien veel kleinere technologiebedrijven in Eindhoven die wereldwijd actief zijn. Die kunnen we ons netwerk in 120 landen bieden."

Overname

Van Nuland geeft op het kantoor van IAK in Eindhoven een toelichting op de overname door Aon van IAK, samen met IAK's directeur Frank Kraakman. Aanleiding is dat de onderhandelingen over de overname zijn afgerond. Aon Nederland neemt het bedrijf Unirobe Meeùs Groep (UMG) over waar IAK onder valt. Onderdeel van UMG zijn ook onder meer Meeùs en Kröller. Al deze merknamen verdwijnen.

Of IAK-directeur Kraakman even heeft moeten slikken toen duidelijk werd dat Aon de naam IAK zou schrappen, laat hij in het midden. ,,Het was niet onverwacht", zegt hij daarover.

Kraakman telt liever zijn zegeningen. Aegon heeft UMG gelukkig verkocht aan een branchegenoot en niet aan een investeringsmaatschappij, stelt hij. ,,Want dan hadden we de eerste vijf jaar waarschijnlijk moeten saneren."

Overlap

Aon en IAK hebben een 'strategische fit', zoals dat heet in de woorden van Van Nuland. Aon is sterk vertegenwoordigd in de klantengroep van grote bedrijven. IAK bedient meer het midden- en kleinbedrijf en ook particulieren. Waar IAK vooral bemiddelt in verzekeringen voor werknemers van bedrijven, is Aon sterk in verzekeringen voor panden en machines.

Niettemin zal sprake zijn van overlap van functies en banenverlies. Of in Eindhoven banen verdwijnen, kan Van Nuland nog niet zeggen. In de komende maanden worden de integratieplannen verder uitgewerkt. Vast staat wel dat de vestiging van Aon Nederland op Flight Forum in Eindhoven zal opgaan in het kantoor van IAK. Voor de 50 medewerkers van Aon zijn voldoende plekken bij IAK dat 330 mensen aan boord heeft van wie er veel elders op locatie werken.

Of er aan de Beukenlaan nog meer medewerkers bijkomen, is nog niet duidelijk. Naar onder meer de vestiging van Meeùs in Helmond kan nu pas preciezer worden gekeken, geeft Van Nuland aan. ,,We moeten bekijken welke klanten daar zitten en waar de medewerkers wonen." Aon wil het door de overname gegroeide aantal van 32 kantoren terugbrengen tot 12.