Appels uit Nieuw-Zeeland, tropisch fruit uit Afrika: krijgen we straks 'cargoschaamte’?

Sluiting dreigt voor kalkzand­steen­fa­briek in Liessel: personeel woest

De eigenaar van kalkzandsteenfabriek Hoogdonk in Liessel wil de fabriek per 1 januari 2022 tijdelijk stilleggen. Het personeel is woedend. Ze zijn ervan overtuigd dat de poort voorgoed op slot gaat.

26 oktober