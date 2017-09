'Appels, wijn, bruinbrood': spreek je boodschappenlijstje in op je telefoon

Juist op de momenten dat je er niets mee kunt, schiet je te binnen dat de rijst op is. Snel opschrijven gaat niet, maar even de app openen en beginnen met praten wél. ,,Met de nieuwe spraakfunctie kun je de benodigde producten inspreken voor je het weer bent vergeten", aldus Jumbo.

De supermarktketen maakt gebruik van bijvoorbeeld de digitale assistent Siri van Apple, zodat de stem juist wordt vertaald naar een of meerdere boodschappen. ,,Dankzij deze combinatie van technologieën kan Jumbo in de toekomst nog beter inspelen op de behoeften van de gebruiker," zo is de verwachting van de supermarkt.

Gaan andere supers mee in deze ontwikkeling? Albert Heijn, de grootste supermarktketen, kondigde in april ook een test aan voor hun Appie-app. Het verschil is dat hierbij een apparaatje tussen de app en de consument in zit: de Hiku. Dit is een 'slimme koelkastmagneet', waarbij je na een druk op de knop je boodschap inspreekt of scant. Het komt dan automatisch op je boodschappenlijst.