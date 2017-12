Apple vertraagt iPhone: gehaaide verkoopstrategie of oprechte fix?

Mobielexpert Wokke vindt dat Apple alle bezitters van een oudere iPhone de mogelijkheid moet bieden hun toestel te laten testen en de accu eventueel kosteloos te laten vervangen. De vraag is of Apple dat zal doen, want er zijn tientallen tot honderden miljoenen oudere iPhones in omloop. Zo’n operatie kost honderden miljoenen euro’s of meer. ,,Maar ik vind dat ze het aan hun stand verplicht zijn.''



Gonny van der Zwaag van iCulture, Nederlands grootste Apple-community, is ook kritisch en spreekt van een vertrouwensbreuk. ,,Apple had veel transparanter moeten zijn en klanten zelf moeten inlichten. Ze laten zich erop voorstaan dat ze zo ethisch zijn, maar dit is echt een misser.''



Ook zij vindt dat Apple actie moet ondernemen. ,,Ze lijken in de veronderstelling dat bezitters van een oudere iPhone daar niet zo veel mee doen. Maar je betaalt al zoveel, dan kan het niet zo zijn dat het vervangen van de batterij algauw 90 euro kost. Ze moeten met een goedkope batterijvervangingsservice komen.'' Of dat gratis moet zijn, weet ze niet. ,,Maak de prijs in ieder geval schappelijk, bijvoorbeeld 30 euro.''



