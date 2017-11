Arcelor klimt, Boskalis zakt in hogere AEX

BLIK OP DE BEURSDe effectenbeurs in Amsterdam is vandaag iets hoger geopend. Ook elders in Europa begonnen de meeste beurzen licht in het groen.

Op het Damrak openden staalfabrikant ArcelorMittal, baggeraar Boskalis en vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties de boeken. Funderingsspecialist Sif kelderde na een winstalarm.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 549,38 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 825,76 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent.

Boskalis

Boskalis sloot de rij in de hoofdindex met een min van bijna 4 procent. Het bedrijf kampt met moeilijke marktomstandigheden in de offshore olie- en gassector en boekte lagere resultaten in het derde kwartaal. ArcelorMittal ging aan kop met een winst van 2,7 procent. Het staalbedrijf verkocht in het derde kwartaal meer staal tegen hogere prijzen en presteerde beter dan analisten hadden verwacht.

Altice won 1 procent. Het aandeel stond de afgelopen tijd zwaar onder druk, nu is de bestuursvoorzitter bij het telecom- en kabelbedrijf vervangen. SBM Offshore daalde 0,7 procent. Voormalig topman Tony Mace van de oliedienstverlener heeft in de Verenigde Staten schuld bekend voor corruptie in het Braziliaanse omkoopschandaal waarbij het bedrijf betrokken was.

Besi

In de MidKap stond chipbedrijf Besi bovenaan met een winst van ruim 2 procent. Beursintermediair Flow Traders was de grootste daler met een min van meer dan 2 procent. Vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties, dat met cijfers kwam, won 0,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven ging Sif bijna 11 procent onderuit. De funderingsspecialist schuift een deel van zijn productie naar komend jaar, waardoor het bedrijfsresultaat dit jaar lager zal uitkomen dan eerder voorzien.

Allianz

In Frankfurt won Allianz 0,8 procent. De grootste verzekeraar van Europa boekte afgelopen kwartaal flink minder winst vanwege claims in verband met onder meer orkaanschade. De opbrengsten liepen wel op. Ook werd het aandeleninkoopprogramma uitgebreid.