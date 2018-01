Dure euro houdt beurzen in toom

Aanhangers Hapert en Saris weer in trek

De aanhangwagenmarkt in Nederland kruipt weer in de richting van het niveau van voor de economische crisis. De verkopen stegen vorig jaar voor het vierde jaar op rij. Een toename van 12,3 procent bracht het totaal over 2017 op 21.109 exemplaren, zo maakt brancheorganisatie Bovag vrijdag bekend. Tijdens de economische crisis daalde het verkoopniveau van bijna 24.500 in 2008 naar een dieptepunt van krap 14.000 in 2013. Het herstel zal dit jaar worden voortgezet, verwacht Ad Keeris van marktleider Hapert. Hij zegt rekening te houden met een stijging van zo'n 10 procent.