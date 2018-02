ArcelorMittal koploper in AEX

Foto's 3D printen in Eindhoven: Straks printen we allemaal ons voedsel

18 februari EINDHOVEN - Pasta, een gehaktbal of een koekje uit eigen printer? Het is dichterbij dan je denkt. Over een jaar of tien staat in iedere keuken een 3D-printer naast het espresso-apparaat. Voedsel printen is de toekomst denkt Nina Hoff, directeur van ByFlow.