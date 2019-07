Astens transportbedrijf Hoefnagels wil bij Vlaamse groep H. Essers

ASTEN - Gebroeders Hoefnagels Transport in Asten wordt waarschijnlijk overgenomen door het Belgische concern H. Essers. Met zijn specialisatie in transport voor de bouw is Hoefnagels een aantrekkelijke versterking voor de Vlamingen in Nederland.

Hoefnagels heeft 222 medewerkers en vestigingen in Asten en Weert. De vloot van de transporteur telt 155 trekkers. Het in 1943 opgerichte bedrijf boekt een jaaromzet van 25 miljoen euro.

H. Essers heeft zijn hoofdkantoor in Genk. Bij de onderneming werken 6.562 mensen, verdeeld over 73 vestigingen in 17 landen. H. Essers heeft in Nederland al bedrijven in Duiven en op Schiphol.

De mededingingsautoriteiten moeten zich nog uitspreken over de transactie. De beoogde overname wordt naar verwachting op 30 september afgerond.

De huidige eigenaren Jan en Aloys Hoefnagels blijven aan de slag bij het Astense bedrijf als dat onder de Belgische vlag gaat opereren. Zij zien de overname als ‘een ideale gelegenheid’ om de toekomst van het familiebedrijf te verzekeren.

H. Essers stelt na de overname marktleider in de Benelux te zijn op het gebied van logistieke dienstverlening voor alle bouw-, infrastructuur en nutsbedrijven. Toenemend gebruik van prefabelementen en modulaire bouwprocessen zorgen voor een stijgende vraag naar vervoer van de kant-en-klare bouwproducten, zegt het Vlaamse concern. ,,De overname stelt ons in staat om onze diensten en vloot zo uit te breiden dat we alle type voertuigen in huis hebben om ieder bouwgerelateerd element te vervoeren", aldus topman Gert Bervoets.

Behalve in transport van bouwmaterialen is Hoefnagels ook gespecialiseerd in vervoer van materialen met buitengewone afmetingen. Daarnaast verzorgt het containervervoer in België, Nederland en Duitsland.