Astense ‘groene’ elpee biedt evenveel nostalgie als geperste

Indu­striële spionage door Chinezen trof ook Philips

30 december Industriële spionage door hackers in dienst van de Chinese veiligheidsdiensten heeft ook (medisch) technologiebedrijf Philips getroffen. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. De hack die werd uitgevoerd door verschillende cloudproviders binnen te dringen was volgens de krant veel groter dan eerder bekend was.