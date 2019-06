ATM in Oirschot in handen van toeleverancier KMWE in Eindhoven

EINDHOVEN/OIRSCHOT - KMWE Group in Eindhoven heeft oppervlaktebewerker ATM in Oirschot overgenomen. KMWE is vrijdag overeen gekomen met eigenaar Birdie Beheer om 100 procent van de aandelen over te nemen. Voor welk bedrag dit gebeurt wordt niet vrijgegeven. KMWE neemt alle activiteiten en de 65 werknemers van ATM over.

ATM blijft als zelfstandige activiteit onder haar eigen naam blijven opereren. ATM was na een verhuizing en de flinke groei van de afgelopen periode op zoek naar een partij, die de toekomstige ontwikkeling mee vorm kan geven. De overname past in de strategie van KMWE om verder te groeien en meerdere expertises in huis te halen.

Hightech componenten

KMWE is toeleverancier van hightech componenten voor de luchtvaartindustrie en machinebouw en verhuist momenteel in fases naar de nieuwe Brainport Industries Campus nabij de luchthaven. Met de overname van ATM breidt KMWE zijn activiteiten verder uit in Nederland. ATM is gespecialiseerd in oppervlaktebehandelingen en het reinigen van onderdelen en het cleanroom verpakken daarvan. Beide ondernemingen zijn complementair en versterken hiermee hun positie in de markt.

Volledig scherm Topman Edward Voncken van KMWE bij een van de machines die net verhuisd zijn naar de Brainport Industries Campus. © Jean Pierre Reijnen

De overname van ATM past volgens topman Edward Voncken volledig bij de groeiambities van KMWE. „Wij zijn sterk gericht op innovatie en techniek. Door het uitbreiden van onze diensten kunnen we onze klanten nog beter bedienen. Wij zien de toekomst en de continuering van onze samenwerking met de nieuwe collega’s van ATM en hun klanten met vertrouwen tegemoet.”

