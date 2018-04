Attracties balen van staking streekvervoer

Attracties zijn niet blij met de gevolgen van de voorgenomen staking in het streekvervoer volgende week maandag en dinsdag. In de meivakantie komen er meestal extra veel bezoekers.

De gevolgen van de staking zijn 'vervelend' voor de bezoekers, reageert een woordvoerder van Burgers' Zoo in Arnhem. ,,Er komen dagelijks medewerkers en bezoekers met de bus. Sommigen zullen volgende week voor een verrassing komen te staan. De meesten zullen de auto pakken.''

Toch verwacht Burgers' niet dat het tot minder bezoekers en verkeersproblemen zal leiden. ,,We zijn ingespeeld op grote aantallen mensen. In de zomervakantie zijn vaak nog drukkere dagen dan in de meivakantie.''

Het niet ver van Burgers' gelegen Openluchtmuseum adviseert bezoekers die met de NS-trein komen om een ov-fiets te huren. ,,Ik hoop dat iedereen rond die tijd op de hoogte is van de staking. Het is vervelend, maar gelukkig hebben we genoeg parkeerplaatsen.''

Ramkoers

Vakbond FNV en CNV kondigden gisteren de staking aan in het streekvervoer: in heel het land liggen maandag en dinsdag de bussen en regionale treinen plat. Aanleiding is de hoge werkdruk onder het personeel. Na een staking in januari werd een akkoord bereikt, maar dat werd door de achterban van de vakbond verworpen.

De werkgevers hopen de staking met een gang naar de rechter voorkomen. Vanmiddag om half drie staan de vakbonden en werkgevers voor de rechter.

,,Zo'n grootschalige ov-staking aan het begin van de meivakantie is maatschappelijk ontwrichtend. Onze luchthavens zijn dan niet bereikbaar. Een dagje naar de Keukenhof of de Efteling zit er voor veel mensen niet in'', zei voorzitter Fred Kagie van de werkgeversvereniging in het openbaar vervoer VWOV gisteren.