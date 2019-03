‘Autobezitter onnodig duur verzekerd’

Vaak is bij aanschaf van een andere auto of in geval van verhuizing een betere verzekering te vinden bij een andere verzekeraar. Want waar je woont en wat voor auto je hebt, is van invloed op de premie. Toch geeft volgens het onderzoek 70 procent van de mensen bij aanschaf van een andere auto alleen het nieuwe kenteken door aan de huidige verzekeraar. Ze kijken dan niet of andere aanbieders goedkoper zijn. Datzelfde gebeurt bij verhuizingen: in 72 procent van de gevallen geven consumenten alleen maar een adreswijziging door aan hun autoverzekeraar, ongeacht de premiegevolgen voor hun verzekering.

,,Het is zeker niet vanzelfsprekend dat je huidige verzekeraar op je nieuwe adres nog steeds de best passende autoverzekering biedt’’, zegt directeur Coen de Ruiter van Independer. ,,Zelfs per straat kunnen de premies flink verschillen. En als je een andere auto aanschaft, is de kans klein dat jouw verzekeraar ook dan de beste premie biedt.’’

Van de Nederlanders (18 tot 44 jaar) die al vier jaar dezelfde auto hebben, kijkt volgens Independer 63 procent nooit om naar zijn autoverzekering. Dat is zonde, meent De Ruiter. ,,Voor het merendeel is zo goed als zeker een identieke verzekering met een betere premie te vinden. Jijzelf en je auto worden namelijk ouder en je schadevrije jaren nemen toe, of af. Dat zijn bepalende factoren in de premieberekening.’’