Autobranche ziet omzet stijgen, vooral door duurdere auto's

Essent verhoogt tarieven fors, maar het is vooral de overheid die meer betaalt

Energiebedrijf Essent verhoogt de variabele tarieven voor stroom en gas per 1 januari fors. Maar door het prijsplafond blijft de impact hiervan voor de meeste klanten beperkt. Volgens de leverancier valt door de overheidsmaatregelen voor 85 procent van de huishoudens de rekening in januari alsnog lager uit dan in de laatste maanden van dit jaar.

21 november