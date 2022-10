Autofabrikanten staan nog steeds te springen om chips: Eindhovens NXP profiteert

Europese gasprijs daalt flink door zacht weer en ruime voorraden

AMSTERDAM - De Europese gasprijs is maandag flink gedaald en dook zelfs even onder het niveau van 100 euro per megawattuur. Door de bovengemiddelde temperaturen, die naar verwachting over het hele continent tot eind oktober aanhouden, wordt het stookseizoen uitgesteld en blijven gasopslagfaciliteiten goed gevuld voor de aanstaande winterperiode.

24 oktober