Autokoper kiest voor lage kosten, vuile Duitse occasions populair

Volgens de Vereniging RAI is ons wagenpark gemiddeld 1,5 tot 2 jaar ouder dan in de buurlanden. De import houdt ook de nieuwverkopen laag, volgens brancheorganisatie Bovag. ,,Dat scheelt wel enkele tienduizenden auto's, met als gevolg dat er ook te weinig occasions zijn'', zegt woordvoerder Tom Huyskens. ,,Wij zijn uniek in Europa met onze bpm.''



Van Eijk: ,,De politiek is nu aan zet. Beperk de import door de binnenlandse verkoop van nieuwe schone, zuinige auto's te stimuleren via afschaffing van de aanschafbelasting bpm."



Binnenkort start het kabinet met gesprekken over de invulling van het Klimaatakkoord. Deze zomer moet duidelijk worden hoe Nederland de CO2-uitstoot in 2013 met 49 procent teruggedrongen kan hebben. De autosector moet een belangrijke bijdrage leveren. Van Eijck: ,,We moeten voorkomen dat we straks in Nederland allerlei reductiemaatregelen invoeren waarvan het effect teniet wordt gedaan door de grootschalige invoer van buitenlandse occassions."



De bpm leverde de schatkist jaar vorig jaar 2 miljard euro op, vooral door de verkoop van nieuwe auto's. Bij de import van een gebruikte auto moet rest-bpm betaald worden, maar veel importeurs weten die heffing bij de invoer zo laag mogelijk te houden.