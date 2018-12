Automatenverzorger Maas in Son in handen van investeerder Nimbus

SON - Investeringsmaatschappij Nimbus in Zeist heeft het Sonse koffieautomatenbedrijf Maas overgenomen. Dat heeft de directie van Maas gisteravond bekend gemaakt. Nimbus, dat veel investeert in maakbedrijven, heeft alle aandelen van ABN Amro overgenomen. Topman Wouter Fijnaut en de rest van het management behoudt zijn minderheidsaandeel. De prijs voor de aandelen van het bedrijf maakt het bedrijf niet bekend.

Volgens Fijnaut wordt Maas, waar circa 600 mensen werken, zonder veranderingen voorgezet. „Wij gaan dezelfde koers, met de focus op de markt in Nederland voortzetten. Nimbus is een financier die actief meedenkt met ons en heeft gezorgd voor een gezondere basis met een kleinere schuldenlast. We verwachten dan ook in 2019 weer zwarte cijfers te kunnen schrijven. Dat is mede te danken aan de koerswijzigingen die we onder ABN Amro hebben doorgevoerd.”

Gekrompen

Maas, voorheen bekend als Maas International, is sinds 2015 gekrompen. In dat jaar werd het bedrijf overgenomen door het management en met een meerderheidsaandeel voor ABN Amro. In dat jaar was de omzet nog 135 miljoen euro om, terwijl deze volgens de jaarstukken van 2017 vorig jaar 113 miljoen euro bedroeg, met 824 voltijdsbanen. Dat komt doordat Maas zich sindsdien stapsgewijs terugtrekt op de Nederlandse markt. Eerst werden de Belgische en Britse afdelingen afgestoten. Sinds vorig jaar worden ook de activiteiten op de Duitse markt verkocht en deze worden naar verwachting dit jaar tot nul teruggebracht. Omdat ook de resultaten in Denemarken vorig jaar teleurstellend waren, wordt met het management gesproken over de toekomst daarvan.

Over de Nederlandse markt is het management van Maas zeer positief. Met een marktaandeel van minimaal 10 procent heeft het bedrijf haar controle kunnen verbeteren, net als de commerciële kracht. Dankzij een grotere focus op de thuismarkt kunnen de resultaten volgens het bedrijf beter. Vorig jaar maakte het bedrijf nog een verlies van 7 miljoen euro, maar de verwachting is dat de winstgevendheid dit jaar verbeterd wordt.