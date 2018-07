AutomotiveNL in Helmond gaat op in RAI Vereniging

HELMOND - AutomotiveNL wordt een onderdeel van RAI Vereniging. Een gevolg voor de Helmondse organisatie voor innovatie in de auto-industrie is volgens RAI dat in Helmond de groei kan versnellen.

Het doel van de fusie is om samen één krachtig platform voor ondernemers en instellingen te vormen in de ontwikkeling en de productie bij de auto- en truckindustrie. Bij AutomotiveNL, dat nu verder gaat als RAI AutomotiveNL, werken zes mensen die innovatie bij hun leden stimuleren en aansturen. Volgens directeur Leo Kusters van AutomotiveNL blijft het bestuur grotendeels intact en wordt de taak van de raad van commissarissen overgenomen door RAI Vereniging.

Veranderende rol

Kusters, die vorig jaar als directeur aantrad, blijft zelf ook. „De fusie past goed bij de veranderende rol van AutomotiveNL. Onderzoek en ontwikkeling gebeurt steeds minder achter dikke muren van laboratoria, maar meer in de dagelijkse praktijk. RAI Vereniging staat dicht bij die praktijk en wij bij de wetenschap en de bedrijven. Zo kunnen we elkaar perfect aanvullen.”

Bij RAI Vereniging, dat met 26 personeelsleden de belangen van 700 leden behartigt, wordt AutomotiveNL een van de tien secties, zoals Carrosserie, Personenauto en Bedrijfsauto dat ook zijn. De Helmondse organisatie gaat nauw samenwerken met de sectie Industrie.

Kusters is niet bang dat AutomotiveNL in de grote organisatie de focus op innovatie gaat verliezen. „Ik denk juist dat de fusie nodig is om die focus te behouden met behulp van een grotere achterban. Met ons eigen bestuur blijven we daar bovendien toezicht op houden.”

Symposia en workshops

AutomotiveNL is in 2011 opgericht als voortzetting van Automotive Technology Center en heeft 170 leden. Voor deze leden houdt het activiteiten zoals symposia en workshops en beheert het een aantal faciliteiten op de Automotive Campus in Helmond.

Voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging zegt dolblij te zijn via AutomotiveNL een plek op de campus in Helmond te krijgen. „Ik denk dat hiermee een weeffout wordt hersteld. Het is toch gek dat wij ons bezig houden met beleid en dat je voor innovatie over hetzelfde onderwerp bij een andere organisatie moet zijn. Onderwerpen als luchtkwaliteit en veiligheid kunnen we nu bepleiten in Den Haag en tegelijk onderzoeken in Helmond.”