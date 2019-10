Axxicon in Son wil geld lenen voor ontwikkeling medische toepassingen

SON - Producent van spuitgietmatrijzen Axxicon Moulds gaat naar de beurs om er geld te lenen voor de financiering van nieuwe ontwikkelingen. Het bedrijf in Son dat ook actief is in de medische technologie wil hiermee zijn marktpositie op het gebied van de zogeheten Micro Fluidica versterken.

De obligatielening die Axxicon hiervoor wil aangaan heeft een looptijd van vijf jaar met een rente van 7,5 procent. Via de NPEX effectenbeurs wil het bedrijf in totaal 3,5 miljoen euro ophalen.

Cd's en dvd's

Axxicon was in de jaren 1990 marktleider als het gaat om matrijzen voor het produceren van cd's en dvd's. De laatste jaren past het zijn destijds verworven technologie ook toe op andere gebieden, waaronder medische toepassingen. Voor de Micro Fluidica technologie maakt Axxicon kunststof plaatjes met kanaaltjes waarin een vloeistof chemische reacties kan ondergaan om onder meer witte bloedlichaampjes te tellen en het Lipids cholesterol te bepalen. Het bedrijf, met veertig werknemers en een omzet van 6 miljoen euro, maakt nu al honderdduizenden plastic disks per maand en wordt er gewerkt aan de volgende generatie tests. Met het geld dat het bedrijf verwerft wil het nog meer tests ontwikkelen en verkoopkantoren in onder meer de Verenigde Staten openen.

Topman Alfred Evers startte in januari 2002 bij Axxicon als algemeen directeur en in 2008 kocht hij alle aandelen. Onder zijn leiding werd er bijna 10 jaar geleden gekozen voor Micro Fluïdica als belangrijkste groeimarkt naast de bestaande activiteiten binnen Axxicon. Dat is een techniek waarmee tests mogelijk worden gemaakt, met name voor de medische sector en diergeneeskunde.

Verworven competenties

De verworven competenties in de optische media industrie worden volledig ingezet op Micro Fluidica en inmiddels is dit ook de voornaamste activiteit van de onderneming geworden. ,,Zo’n keuze kun je alleen maar maken als je als onderneming gewend bent uiterst nauwkeurig te ontwikkelen en te produceren. Daar lag bij Axxicon al een goede basis als grondslag”, vertelt Evers over de markt van Micro Fluidica waar Axxicon zich nu op richt.