Baas FrieslandCampina: ‘Ik snap dat boeren overwegen te stoppen’

Bit­coin-pionier (41) verdronken in Costa Rica, mogelijk 1 miljard dollar verdwenen

3 juli Een Roemeen die als een van de eersten volop in bitcoin investeerde, is maandag voor de kust van Costa Rica verdronken. De niet onomstreden Mircea Popescu (41) laat mogelijk een digitaal bitcoinvermogen van omgerekend 1 miljard dollar na. Of zijn eventuele erfgenamen daar bij kunnen, is nog maar de vraag. Het valt niet uit te sluiten dat de bitcoins ontoegangelijk blijven.