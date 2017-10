Baby-Dump uit Best in handen van eigenaar Babypark

BEST - De Bestse winkelketen Baby-Dump is overgenomen. De nieuwe eigenaar is FTH Groep in Kesteren, dat bekend is van de Babypark-winkels.

Baby-Dump heeft veertien winkels in Nederland, onder meer in Eindhoven. In België heeft de keten een vestiging in Mechelen; in Gent wordt binnenkort ook een winkel geopend. Babypark telt negen filialen, waaronder een in Veldhoven.

Directeur Henk Timmer van FTH Groep noemt Baby-Dump een 'financieel gezonde onderneming en in logistiek en commercieel opzicht een sterke partij met een groeiend marktaandeel'. FTH stelt dat Baby-Dump zelfstandig onder eigen naam blijft opereren. De overname heeft volgens de nieuwe eigenaar 'geen personele consequenties'. Baby-Dump heeft zo'n driehonderd medewerkers, zegt Timmer.

De voormalige eigenaren John en Huub Burgmans van Baby-Dump wilden gisteren geen commentaar leveren op de verkoop. Het Bestse bedrijf heeft vorig jaar de winst fors zien terugvallen, zo blijkt uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening. De nettowinst daalde van ongeveer 458.000 euro in 2015 naar 35.000 euro. De omzet bleef vrijwel stabiel.

,,De marges staan onder druk", is volgens Timmer de verklaring voor het afnemende rendement van de babywinkels. Ook zij lijden onder de concurrentie van internetbedrijven als Bol.com.

Uitbreiding

Niettemin plaatst FTH Groep de overname van de Bestse keten in de groeistrategie van de onderneming. Timmer spreekt over investeringsplannen voor zowel Baby-Dump als Babypark. Voor Baby-Dump heeft hij verdere uitbreiding in België op het oog. Babypark zou in Nederland nog met 'een aantal' winkels kunnen groeien.

De twee formules kunnen volgens Timmer naast elkaar blijven bestaan, met Baby-Dump voor het 'midden/lage' en Babypark voor het 'midden/hoge' segment. Zelfs in Heerlen, waar zowel een Baby-Dump als een Babypark is gevestigd, zal van een samenvoeging geen sprake zijn.

De daling van het volume aan babyproducten als gevolg van het afnemende aantal kinderen dat wordt geboren, wil FTH Groep opvangen door verbreding van het assortiment. ,,We bieden meer textiel aan." De bundeling met Baby-Dump zou tot inkoopvoordelen bij de leveranciers moeten leiden. De Gelderse bedrijvengroep heeft een groothandel waarmee ook in onder meer Duitsland en Engeland de markt voor babyproducten wordt bediend. Volgend jaar wil het bedrijf ook in de Verenigde Staten aan de slag.