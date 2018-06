Bakkerij De Vocht breidt uit met winkels in Eindhoven en Son

NUENEN - Bakkerij De Vocht opent nieuwe winkels in de Eindhovense wijk Vaartbroek en in Son en Breugel.

De Vocht heeft nu zeven winkels, vier in Eindhoven en één in Geldrop, Nuenen en Aalst. De winkel aan de Kleine Berg in Eindhoven gaat per 29 juli sluiten. De Vocht noemt als reden dat het van de gemeente geen vergunning kreeg om een terras te plaatsen en dat het op zondag niet eerder dan om 12.00 uur open mocht.

In winkelcentrum Vaartbroek opent De Vocht eind augustus een vestiging in het te renoveren pand van bakkerij Vaartbroek. Medio september begint het in Son een winkel aan de Heistraat 3.