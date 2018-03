Bambi Medical uit Eindhoven haalt 4 miljoen groeikapitaal op

Het Eindhovense bedrijf heeft daarvoor een borstband met sensoren ontwikkeld. Deze 'Bambi Belt' meet hartslag, temperatuur en ademhaling en geeft de signalen draadloos door. De voor de baby vervelende snoertjes en plakkers zijn niet meer nodig. Het bedrijf claimt dat het systeem zal zorgen voor een afname van pijn en stress bij de baby. Het zou ook het contact met de ouders bevorderen: die kunnen op beperkte afstand van de apparatuur met hun kindje rondlopen.

Via zijn eigen netwerk heeft Bambi Medical kapitaal van een aantal 'vermogende particulieren' aangetrokken. ,,Het zijn deels mensen uit deze regio en deels elders in Nederland", zegt directeur Fabio Bambang Oetomo. Zijn vader, neonatoloog prof. dr. Sidarto Bambang, legde de basis voor het systeem in samenwerking met de afdeling Industrial Design van de TU/e.

De kapitaalinjectie stelt het bedrijf in staat om de borstband verder te ontwikkelen, klinische studies uit te voeren en voorbereidingen voor de marktintroductie te treffen. Eerder haalde het een half miljoen euro aan investeringskapitaal binnen. Bambang Oetomo verwacht dat in de tweede helft van 2019 met de verkoop van de Bambi Belt kan worden gestart.

Bambi Medical telt nu negen medewerkers. De start-up weet zich gesteund door een raad van commissarissen waar onder meer ASML-bestuurder Frits van Hout zitting in heeft. Behalve op de High Tech Campus is het bedrijf ook actief op de Health Innovation Campus op het terrein van het Máxima Medisch Centrum. Het Veldhovense ziekenhuis is een van de ruim 20 ziekenhuizen in Europa en Azië die interesse hebben getoond in de Bambi Belt. Ze hebben toegezegd aan de klinische studies te willen meedoen en het systeem te willen aanschaffen.

Vacatures

Bambi Medical zal verder doorgroeien, verwacht directeur Bambang Oetomo. ,,We hebben nog vacatures openstaan voor ingenieurs in de regio." In Eindhoven zal het bedrijf zich blijven richten op onderzoek en ontwikkeling en marketing en verkoop. Op het gebied van productontwikkeling werkt het onder meer samen met het Holst Centre.