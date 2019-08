BanBouw uit Nuenen werft personeel vanuit de lucht

NUENEN - Opvallende personeelswerving neemt toe in de bouw. Het Nuenense Ban Bouw stuurt zaterdag een reclamevliegtuig met spandoek met een vacature de lucht in.

Hoe verleid je in een krappe arbeidsmarkt als de bouw een nieuwe medewerker om over te stappen naar jouw bedrijf? Campagnes met uitdagend geklede dames, een sprookjesverhaal op een steigerdoek en een pop-up winkel op het Utrechtse centraal station zagen elders al het licht.

BanBouw uit Nuenen probeert zaterdag de aandacht te trekken met een reclamevliegtuig met een banner. Tussen 14.00 en 16.00 uur vliegt het rond boven de regio Eindhoven, Helmond en De Kempen.

,,Met een advertentie val je niet op. We vissen in deze regio allemaal in dezelfde vijver. Je zult iets moeten doen waarover gepraat wordt", zegt directeur bouw Gijs van Doorn van de Nuenense bouwer.

BanBouw constateert dat de aanwas van jong talent beperkt is. Om goede mensen bij collega-bedrijven te laten nadenken over een mogelijke overstap, is profilering als modern bouwbedrijf volgens Van Doorn noodzakelijk. ,,Personeel van tegenwoordig vindt het belangrijk om meer vrijheid te krijgen. Een papadag is ingeburgerd. We willen uitdragen dat we een moderne onderneming zijn door origineel te zijn.”

Maar is een reclamevliegtuig niet iets van vroeger? ,,Ik heb nog nergens gezien dat het wordt gebruikt voor werving van personeel. Het is een ouderwets middel voor een nieuw doel."

Meer ideeën passeerden de revue. Onder meer de ‘BanBouw Banen Bus’ om in de zomer mee rond te toeren langs evenementen haalde het niet.