Bank komt klant met hypotheek tegemoet met automatische verlaging rente-opslag

Lang niet alle consumenten weten dit, maar banken laten klanten extra rente (risico-opslag) betalen als de waarde van het huis lager is dan het hypotheekbedrag. Als de schuld minder wordt door aflossing of door stijging van de woningwaarde, dan wordt dat risico kleiner. Daarmee kan de rente-opslag omlaag of zelfs helemaal vervallen.

Logisch, zou je denken. Toch laten sommige banken de risico-opslag nog altijd ten onrechte jarenlang doorlopen terwijl het risico is afgenomen door tussentijdse aflossing op de hypotheek, stelt de Consumentenbond.

Volgens het laatste onderzoek zijn er 18 banken waarbij klanten zelf om een verlaging moeten vragen. Doen die klanten dat niet - bijvoorbeeld omdat ze dit niet weten - dan betalen ze soms wel tot duizenden euro's te veel.

Positieve ontwikkeling

De Consumentenbond voert al jaren actie tegen de risico-opslag. Hoewel nog een flink aantal banken de klanten onwetend houdt, spreekt de bond toch van een positieve ontwikkeling: ,,We hebben de banken al zover gekregen dat zij op de renteherzieningsdatum de risico-opslag verlagen als er voldoende is afgelost. We zien het als een goede ontwikkeling dat meer banken nu automatisch de risico-opslag verlagen bij aflossing."

Onder meer Attens Hypotheken, Delta Lloyd Plus en Obvion passen dit automatisch aan - en komen dan ook in de test als beste uit de bus. Banken die de risico-opslag niet automatisch aanpassen, zijn onder meer ABN Amro, SNS, ING en de Rabobank.

Als slechtste uit de bus komt NN. Bij verschillende hypotheken van NN en dochter Delta Lloyd is het onmogelijk om tussentijds de risico-opslag te laten vervallen of verlagen. In reactie op het onderzoek zegt de verzekeraar dat dit klopt en dat het zijn hypotheekportefeuille onder de loep zal nemen.