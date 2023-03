Bankaandelen wereldwijd in vrije val na faillissement Amerikaanse bank voor techbedrijven

Broers Van Cranen­broek ‘serieus in gesprek’ over oplossing langlopen­de ruzie; Mark wil Henk uitkopen

BUDEL - Er lijkt een doorbraak in de knetterende ruzie tussen Mark en Henk van Cranenbroek van de gelijknamige winkelketen. Beide partijen gaan nu serieus met elkaar in gesprek over de verkoop van de aandelen van Henk aan Mark.