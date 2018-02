Bankdirecteur gaat het allemaal anders doen

De klant centraal stellen – dat klinkt zo logisch voor een commercieel bedrijf dat je er nooit over nadenkt. Maar de Volksbank, met als dochters SNS, ASN Bank, Regiobank en BLG Wonen, ziet het juist als een unieke strategie die afwijkt van die van de concurrerende banken. ,,Wij geven de klant juist een paraplu als het regent'', zegt Oostendorp.



Bankieren met de menselijke maat noemen ze dat bij de Volksbank. Het klinkt goed, maar wat houdt het in?



,,Concreet dat we bijvoorbeeld de klant niet meer overdragen aan een incassobureau bij betalingsachterstanden. Die incassokosten maken de problemen voor de klant alleen maar groter. Nu gaan we in gesprek met de klant en kijken naar de oorzaak van het probleem en de oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld een lagere rente zijn, of een soepele afbetalingsregeling. En soms schelden we een schuld kwijt.''



Zo'n bank wil iedereen wel...



,,Geen misverstand hè: we geven geen cadeautjes. Maar in het verleden moesten we vorderingen ook wel eens afschrijven, dus zo vreemd is het niet. Mensen komen soms in financiële problemen buiten hun schuld, bijvoorbeeld door scheiding of werkloosheid. Een ander voorbeeld zijn hypotheken. De helft van de hypotheken is aflossingsvrij. Een misleidende term, want de hypotheek moet uiteindelijk wel worden afgelost. Klanten weten dat lang niet altijd. Daarom gaan wij met onze klanten in gesprek. Ons uitgangspunt is: de klant wil rustig blijven wonen.''