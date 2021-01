Banken heropenen tientallen geldstortautomaten voor ondernemers

Milieuclub eist stik­stofrap­port van Swinkels maar brouwer wil concurren­tie niet wijzer maken

15 januari LIESHOUT - Swinkels Family Brewers verbergt iets als het gaat om de uitstoot van stikstof, vermoedt Mobilisation for the Environment (MOB). Waarom geven ze anders hun milieurapporten niet vrij? Nietes, zegt de Lieshoutse brouwer, bekend van Bavaria. ,,We zijn voor openheid, maar we willen onze concurrenten ook niet wijzer maken dan ze zijn.”